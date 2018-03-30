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Marvel возобновит выпуск комиксов «Фантастическая четверка»

Как сообщается на портале Gizmodo, компания Marvel снова начнет создавать комиксы о «Фантастической четверке». Известно, что заниматься этим будут Дан Слотт и Сара Пичелли.

Marvel возобновит выпуск комиксов «Фантастическая четверка»


Стоит отметить, что выпуск комиксов о четверке супергероев завершился три года назад. Главной загвоздкой стали сложные отношения между компаниями Marvel и 20th Century Fox. Последняя обладала тогда правами на показ супергероев на экранах. После выхода издания под названием Secret Wars команда разделилась, а затем в серии выпусков Marvel Two-In-One состоялось воссоединение Джонни Сторма и Бена Гримма.

Дан Слотт и Сара Пичелли собираются вновь собрать всех членов команды. По сюжету нового выпуска Рид Ричардс и Сью Сторм вернуться на Землю и команда снова станет полноценной.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:10
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