Marvel возобновит выпуск комиксов «Фантастическая четверка»

Стоит отметить, что выпуск комиксов о четверке супергероев завершился три года назад. Главной загвоздкой стали сложные отношения между компаниями Marvel и 20th Century Fox. Последняя обладала тогда правами на показ супергероев на экранах. После выхода издания под названием Secret Wars команда разделилась, а затем в серии выпусков Marvel Two-In-One состоялось воссоединение Джонни Сторма и Бена Гримма.Дан Слотт и Сара Пичелли собираются вновь собрать всех членов команды. По сюжету нового выпуска Рид Ричардс и Сью Сторм вернуться на Землю и команда снова станет полноценной.