АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Сотрудница из студии "Дома-2" рассказала, что адекватные люди на проект не приходят

Сотрудница из студии "Дома-2", которая смотрит шоу с 12 лет, рассказала, что адекватные люди на проект не приходят, ведь после участия в нём репутация падает раз и навсегда.

Телестройка на "ТНТ" является самой рейтинговой и хорошо оплачиваемой программой, оставаясь в эфире вот уже 15 лет. На съёмках побывали сотни людей, и многие из них обрели известность, вплоть до становления селебрити с безоблачной жизнью и миллионными доходами.

Сотрудница из студии "Дома-2" рассказала, что адекватные люди на проект не приходят

На проекте высокие зарплаты, благодаря которым легко устроить свой бизнес или вложиться в какое-то дело своей мечты. Дарья Лымарь рассказывала, что новичкам, которые прошли период стажировки, платят по 30 тысяч долларов, а старым и менее интересным участникам (Тата и Валерий Блюменкранц) - по 25 000.

Работница студии Полина утверждает, что условия и обращение с героями очень хорошие, так что она с радостью бы присоединилась к коллективу в качестве участницы, если бы только не желание сохранить лицо.

Дело в том, что после "Дома-2" репутация действительно до того подмочена, что серьёзные фирмы попросту не воспринимают кандидата как компетентного работника. Конечно, это не касается большинства, идущего в шоу-бизнес, но сама Полина к нему не относится.

Давление на девушку также оказывают родители, которые категорически против проекта. Однако вопрос остаётся вопросом: если "Дом-2" так плох, почему так много людей выходят оттуда успешными, обеспеченными на остаток жизни звёздами?
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Тристановна простила зятю агрессию ради
Ученые: Заядлые болельщики могут страдать от
Ученые США хотят вовлечь морских обитателей в
Учёные: Какие витамины помогут бороться с
Подписчики нашли новый влог Ольги Бузовой пошлым
Анфиса Чехова считает себя реалистом, живущим
Шарлиз Терон появится в лице жестокого босса в
Ученые: Кенийская трещина может стать источником
Эвелина Блёданс с сыном примут участие с
Ученые: Огромный размер мужского пениса является
Американка перепутала родовые схватки с
Хейтеры полагают, что Ольге Бузовой осталось
У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родится
Учёные: Какие продукты не рекомендовано хранить в
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили шикарный
В Мадриде полицейские собаки будут снимать стресс
Сотрудница из студии "Дома-2" рассказала, что
Медики советуют отказаться от диеты раздельного
Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов снимком с
Безвкусный наряд Виктории Бекхэм обескуражил
На Шри-Ланке слон чуть не остался без головы во
Отсутствие солнца Юлия Ковальчук компенсирует
Открыт прием заказов на гибридный планшет Voyo
Марго Овсянникова в дизайнерских купальниках
Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело
Ученые: Производство шоколада может нанести
Мэри Кулешова с лишним весом снялась в
В скором времени будет представлен игровой
Новая диета поможет вылечить психические недуги –
Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого
Просмотреть все новости