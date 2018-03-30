Сотрудница из студии "Дома-2" рассказала, что адекватные люди на проект не приходят

Телестройка на "ТНТ" является самой рейтинговой и хорошо оплачиваемой программой, оставаясь в эфире вот уже 15 лет. На съёмках побывали сотни людей, и многие из них обрели известность, вплоть до становления селебрити с безоблачной жизнью и миллионными доходами.На проекте высокие зарплаты, благодаря которым легко устроить свой бизнес или вложиться в какое-то дело своей мечты. Дарья Лымарь рассказывала, что новичкам, которые прошли период стажировки, платят по 30 тысяч долларов, а старым и менее интересным участникам (Тата и Валерий Блюменкранц) - по 25 000.Работница студии Полина утверждает, что условия и обращение с героями очень хорошие, так что она с радостью бы присоединилась к коллективу в качестве участницы, если бы только не желание сохранить лицо.Дело в том, что после "Дома-2" репутация действительно до того подмочена, что серьёзные фирмы попросту не воспринимают кандидата как компетентного работника. Конечно, это не касается большинства, идущего в шоу-бизнес, но сама Полина к нему не относится.Давление на девушку также оказывают родители, которые категорически против проекта. Однако вопрос остаётся вопросом: если "Дом-2" так плох, почему так много людей выходят оттуда успешными, обеспеченными на остаток жизни звёздами?