Зловещая планета Нибиру снова появилась на горизонте и имеет невероятные возможности

Мужчина запечатлел небесное тело на фото, когда оно стало появляться и менять свою цветовую гамму, после чего внезапно исчезало в воздухе. Также его поразили различные формы планеты Х, неуязвимой для людских технологий. Исследователи не сомневаются, что скоро ее можно будет увидеть всем жителям Земли, а пока Нибиру находится за пределами атмосферы и отличается от НЛО своим внешним видом.Человек наблюдал за падением китайской станции, но потом заметил оранжевое космическое чудо, быстро меняющее свои позиции. Потому его невозможно рассмотреть обычным зрением, но объективы камер способны зафиксировать загадочный объект.