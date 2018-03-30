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Голубая луна в этом году станет главным библейским признаком второго пришествия Христа

Исследователи Библии отметили, что в этом году голубая луна появится на небе в последний день марта. Она станет главным признаком второго пришествия Христа и грядущего конца света.

Эксперты считают, что в это время души праведных попадут на небо, а грешников ожидают адские муки. Пророчества Гевте касаются Юпитера, который покинул созвездие Девы в декабре 2017 г. С помощью математических расчетов ему удалось выяснить, что дальнейшие события, описанные в Откровении, касаются грядущей Пасхи.

Голубая луна в этом году станет главным библейским признаком второго пришествия Христа


Также он отметил, что небесное знамение перед большим праздником является редким феноменом. Он также затронет еврейский Песах, начинающийся 30 марта. В конце исследователи ссылаются на священные тексты, упоминающие о неизвестном дне и часе прихода Спасителя, и призывающие верующих людей следить за космическими событиями.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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