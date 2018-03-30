Эксперты сравнили флагманские смартфоны Xiaomi Mi Mix 2S и Huawei P20 Pro‍

Аналитики уже сейчас прогнозируют, что обе модификации от крупнейших китайских разработчиков станут основными конкурентами друг для друга, стараясь максимально перенять на свою сторону объемы клиенты. Примечательно, при желании обойти конкурентов, обе компании все же добились примерно одинаковых технических параметров, тем самым создав более сложную обстановку для потенциальных клиентов. В обоих случаях разработчики применили прочные материалы корпуса, делая устройства более защищенными от возможных ударов.Если в первом случае устройство получили высокий экран, то вторая версия во многом перенимает черты флагманского американского смартфона десятой серии.Что касается Xiaomi Mi Mix 2S, то здесь предложен высокопроизводительный процессор Snapdragon 845 и 8 гб оперативной памяти, однако вторая модель имеет безальтернативную камеру на 40 мегапикселей. В зависимости от потребностей клиентов, придется сделать более сложный выбор в пользу такого устройства, которое обладает более актуальными параметрами для будущего владельца.