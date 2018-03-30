Учёные: США может получить 90% необходимой электроэнергии из возобновляемых источников

Учёные провели масштабное исследование, в ходе которого, изучили доступность энергии из возобновляемых источников в разное время суток, а также динамику погоды. Специалисты смогли определить оптимальное время для работы солнечных и ветряных электростанций, а также систем аккумулирования. Данные указывают на то, что США может получить 90% необходимой энергии за счёт света и ветра.Учёные подсчитали, что строительство необходимого количества солнечных и ветряных электростанций обойдётся стране в сотни миллиардов долларов, однако все эти затраты со временем окупятся. Всё же страна не будет полностью отказываться от использования топлива, оно будет страховкой во время спада ветрогенерации.