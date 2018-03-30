Учёные: США может получить 90% необходимой электроэнергии из возобновляемых источников
Учёные из США уверены, что уже сейчас, 90% населения Америки можно обеспечить необходимой электроэнергией за счёт использования возобновляемых источников. На строительство ветряных и солнечных электростанций потребуется более ста миллиардов долларов.
Учёные провели масштабное исследование, в ходе которого, изучили доступность энергии из возобновляемых источников в разное время суток, а также динамику погоды. Специалисты смогли определить оптимальное время для работы солнечных и ветряных электростанций, а также систем аккумулирования. Данные указывают на то, что США может получить 90% необходимой энергии за счёт света и ветра.
Учёные подсчитали, что строительство необходимого количества солнечных и ветряных электростанций обойдётся стране в сотни миллиардов долларов, однако все эти затраты со временем окупятся. Всё же страна не будет полностью отказываться от использования топлива, оно будет страховкой во время спада ветрогенерации.
Учёные провели масштабное исследование, в ходе которого, изучили доступность энергии из возобновляемых источников в разное время суток, а также динамику погоды. Специалисты смогли определить оптимальное время для работы солнечных и ветряных электростанций, а также систем аккумулирования. Данные указывают на то, что США может получить 90% необходимой энергии за счёт света и ветра.
Учёные подсчитали, что строительство необходимого количества солнечных и ветряных электростанций обойдётся стране в сотни миллиардов долларов, однако все эти затраты со временем окупятся. Всё же страна не будет полностью отказываться от использования топлива, оно будет страховкой во время спада ветрогенерации.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:00