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Учёные: США может получить 90% необходимой электроэнергии из возобновляемых источников

Учёные из США уверены, что уже сейчас, 90% населения Америки можно обеспечить необходимой электроэнергией за счёт использования возобновляемых источников. На строительство ветряных и солнечных электростанций потребуется более ста миллиардов долларов.

Учёные: США может получить 90% необходимой электроэнергии из возобновляемых источников


Учёные провели масштабное исследование, в ходе которого, изучили доступность энергии из возобновляемых источников в разное время суток, а также динамику погоды. Специалисты смогли определить оптимальное время для работы солнечных и ветряных электростанций, а также систем аккумулирования. Данные указывают на то, что США может получить 90% необходимой энергии за счёт света и ветра.

Учёные подсчитали, что строительство необходимого количества солнечных и ветряных электростанций обойдётся стране в сотни миллиардов долларов, однако все эти затраты со временем окупятся. Всё же страна не будет полностью отказываться от использования топлива, оно будет страховкой во время спада ветрогенерации.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:00
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