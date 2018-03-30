Из РФ резко возросла «утечка мозгов»

Из РФ в 2013 году эмигрировало 20 000 специалистов высокой квалификации. Данный показатель в 2016 году увеличился до 44 000. Цифры прошлого года названы небыли. Долгушкин отметил, что в сравнении с 1990 годом, в РФ количество исследователей уменьшилось в 2,7 раза. Он одновременно привёл показатели прочих стран. Например, в Китае, Кореи, Бразилии количество учёных увеличилось от 7% до 10%. Данный показатель в США и ЕС увеличился от 2% до 3%. Утечка «мозгового человеческого капитала» из РФ увеличилась в последние годы.Вице-премьер Владимир Рогозин отметил, что у государства самым слабым местом является «утечка мозгов». По его словам РФ вкладывает огромные средства, чтобы подготовить таланты. Но потом они в родной стране не имеют возможности для реализации своих способностей.