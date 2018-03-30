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Из РФ резко возросла «утечка мозгов»

Николай Долгушкин - главный учёный секретарь в РАН, сообщил, что из РФ резко увеличилась «утечка мозгов». По его словам данный показатель увеличился больше чем в 2 раза.

Из РФ резко возросла «утечка мозгов»

Из РФ в 2013 году эмигрировало 20 000 специалистов высокой квалификации. Данный показатель в 2016 году увеличился до 44 000. Цифры прошлого года названы небыли. Долгушкин отметил, что в сравнении с 1990 годом, в РФ количество исследователей уменьшилось в 2,7 раза. Он одновременно привёл показатели прочих стран. Например, в Китае, Кореи, Бразилии количество учёных увеличилось от 7% до 10%. Данный показатель в США и ЕС увеличился от 2% до 3%. Утечка «мозгового человеческого капитала» из РФ увеличилась в последние годы.

Вице-премьер Владимир Рогозин отметил, что у государства самым слабым местом является «утечка мозгов». По его словам РФ вкладывает огромные средства, чтобы подготовить таланты. Но потом они в родной стране не имеют возможности для реализации своих способностей.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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