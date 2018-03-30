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Ученые: Огромный размер мужского пениса является патологией

Ученые развенчали мифы общества относительно огромного размера мужского пениса. Он является патологией и не имеет никакого отношения к эталону сексуальности.

В последнее время представители сильной половины человечества часто прибегают к услугам хирургов, чтобы изменить размеры детородного органа. Многие лица предпочитают следовать нормам индустрии порно, показывающей 20 сантиметровые аналоги. Однако реальная длина составляет 13-15 см.

Ученые: Огромный размер мужского пениса является патологией


Специалисты не советуют мужчинам прибегать к таким методам и нарушать потенцию. Данные операции можно проводить только в случае аномалий, дефектов или травм, но здоровые лица будут иметь большие проблемы со здоровьем.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10
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