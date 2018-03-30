Ученые: Огромный размер мужского пениса является патологией

В последнее время представители сильной половины человечества часто прибегают к услугам хирургов, чтобы изменить размеры детородного органа. Многие лица предпочитают следовать нормам индустрии порно, показывающей 20 сантиметровые аналоги. Однако реальная длина составляет 13-15 см.Специалисты не советуют мужчинам прибегать к таким методам и нарушать потенцию. Данные операции можно проводить только в случае аномалий, дефектов или травм, но здоровые лица будут иметь большие проблемы со здоровьем.