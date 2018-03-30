В Сети представлены рендеры Moto Z3 Play

Эксперты предполагают, что количество разъемов в новой модификации смартфона Moto Z3 Play будет увеличено. Тем не менее, нельзя не заметить, что устройство очень похоже на предыдущее поколение. Главной причиной, по которой разработчики поместили сканер отпечатков пальцев на боковую часть корпуса смартфона, является факт наличия полноразмерного дисплея с соотношением сторон 18:9.Также на снимке заметна основная сдвоенная камера, с которой рядом находится светодиодная вспышка. В корпусе имеются разъемы USB-Type-C и 3,5 мм.По предварительным данным Moto Z3 Play получит 6-дюймовый экран Full HD+, операционную систему Android Oreo, процессор Snapdragon 636 и 4 гигабайта ОЗУ.В доступе новинка может появиться уже летом.