Зрители «Дом-2» посчитали отца Марго Овсянниковой ужасным хамом

Поклонникам телестройки не понравилось отношение отца Марго к ее потенциальным ухажером, которых он перебирал как на рынке и награждал нелестными эпитетами.Зрители уверены, что каким бы Шоки не был, никто его не имеет права оскорблять.Поклонники телестройки предложили отцу Овсянниковой для начала разобраться с дочуркой, которой он дал «зеленый свет» на свободные отношения с мужчинами.При этом пользователи отмечают, что ведущей Ольге Орловой было весело, так и остальным участникам, а пожилой мужчина «заходился до самолюбования».В итоге зрители пришли к выводу, что «быдло возраста не имеет» и какие родители, такие потом у них вырастают и дети.