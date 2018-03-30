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Зрители «Дом-2» посчитали отца Марго Овсянниковой ужасным хамом

После эфира реалити-шоу «Дом-2» с участием отца Марго Овсянниковой, некоторые телезрители назвали мужчину «заезжим быдлом и хамом».

Поклонникам телестройки не понравилось отношение отца Марго к ее потенциальным ухажером, которых он перебирал как на рынке и награждал нелестными эпитетами.

Зрители «Дом-2» посчитали отца Марго Овсянниковой ужасным хамом

Зрители уверены, что каким бы Шоки не был, никто его не имеет права оскорблять.

Поклонники телестройки предложили отцу Овсянниковой для начала разобраться с дочуркой, которой он дал «зеленый свет» на свободные отношения с мужчинами.

Зрители «Дом-2» посчитали отца Марго Овсянниковой ужасным хамом

При этом пользователи отмечают, что ведущей Ольге Орловой было весело, так и остальным участникам, а пожилой мужчина «заходился до самолюбования».

В итоге зрители пришли к выводу, что «быдло возраста не имеет» и какие родители, такие потом у них вырастают и дети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:09
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