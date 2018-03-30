В городе Котельники закрыли три кинозала в торговом центре

Из проверенных специалистами 15 кинозалов в центре было решено закрыть три из них. Во время проверки всех основных пожарных систем – пожарной сигнализации, эвакуационных путей, противодымовой защиты, эвакуационного освещения – проблем в их работе выявлено не было. При проведение тестовой активации пожарной сигнализации в 3 из 15 залов не выключились кинопроекторы, а, значит, публика в зале слышала бы сигнал тревоги сквозь озвучку фильма. Пока не устранятся данные неполадки, кинозалы решено было закрыть.Перед посетителями, которые не смогли попасть на сеанс, извинились. А тем, кто уже успел приобрести билеты – вернули деньги.