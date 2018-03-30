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В городе Котельники закрыли три кинозала в торговом центре

В ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках проверяющие временно прекратили работу трех кинозалов из-за проблем с пожарной сигнализацией.
В городе Котельники закрыли три кинозала в торговом центре


Из проверенных специалистами 15 кинозалов в центре было решено закрыть три из них. Во время проверки всех основных пожарных систем – пожарной сигнализации, эвакуационных путей, противодымовой защиты, эвакуационного освещения – проблем в их работе выявлено не было. При проведение тестовой активации пожарной сигнализации в 3 из 15 залов не выключились кинопроекторы, а, значит, публика в зале слышала бы сигнал тревоги сквозь озвучку фильма. Пока не устранятся данные неполадки, кинозалы решено было закрыть.

Перед посетителями, которые не смогли попасть на сеанс, извинились. А тем, кто уже успел приобрести билеты – вернули деньги.
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Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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