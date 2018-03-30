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Facebook расширит для пользователей права контроля за персональными данными

Facebook Inc планирует дать больший контроль пользователям по использованию персональной информации, облегчив действия, связанные с управлением данными и изменением настроек меню. Сообщения от компании прозвучали относительно скандала, причиной которого стали обвинения в неправомерном использовании в социальной сети данных миллионов пользователей.

Компания сообщает, что планируются изменения по условиям использования действующих сервисов и правил использования данных. Все направленно на уточнение формулировки, относительно информации, сбором которой занимается соцсеть, а так же ее дальнейшее использование.
Facebook расширит для пользователей права контроля за персональными данными


Под международную критику Facebook попала после сообщений бывшего работника из Cambridge Analytica, где он высказался относительно консалтинговой компании, которая использовала возможности воздействия на избирателей, путем получения несанкционированного доступа в соцсети к данным 50 миллионов пользователей.

Как заявили директор компании Facebook в области защиты персональных данных Эрин Иган и зам. главного юрисконсульта Эшли Берингер, многие важные инструменты, как и настройка приватности, очень сложны. В данном направлении Facebook разрешит пользователям пересмотр и удаление данных, которые уже распространены ими, включая все посты и набранные поисковые запросы.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:50
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