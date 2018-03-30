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В Сети опубликованы первые снимки Huawei Honor 10

На просторах сети Интернет были найдены первые фотографии будущего флагманского смартфона Huawei Honor 10. Устройство должно быть оснащено производительной аппаратной системой и большим количеством функций.

В Сети опубликованы первые снимки Huawei Honor 10


Согласно предоставленным фотографиям стало ясно, что китайский производитель собирается наделить новый смартфон «монобровью», мода на которую появилась после выхода девайса iPhoneX. Стоит отметить, что до этого в Huawei уже представляли устройства с вырезом в верхней части дисплея. Здесь можно выделить такие модификации как Huawei Nova 3e (P20 Lite), P20 и P20 Pro.

В Сети опубликованы первые снимки Huawei Honor 10


Спереди под экраном расположена кнопка Home, а на задней панели установлен модуль сдвоенной основной камеры и датчик сканирования подушечки пальца.

Предполагается, что в аппаратной платформе должен основаться процессор Kirin 970. Что касается памяти, то здесь будет доступно два варианта – 4/64 и 6/128 Гб.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:05
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