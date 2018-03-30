В Сети опубликованы первые снимки Huawei Honor 10

Согласно предоставленным фотографиям стало ясно, что китайский производитель собирается наделить новый смартфон «монобровью», мода на которую появилась после выхода девайса iPhoneX. Стоит отметить, что до этого в Huawei уже представляли устройства с вырезом в верхней части дисплея. Здесь можно выделить такие модификации как Huawei Nova 3e (P20 Lite), P20 и P20 Pro.Спереди под экраном расположена кнопка Home, а на задней панели установлен модуль сдвоенной основной камеры и датчик сканирования подушечки пальца.Предполагается, что в аппаратной платформе должен основаться процессор Kirin 970. Что касается памяти, то здесь будет доступно два варианта – 4/64 и 6/128 Гб.