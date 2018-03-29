Тектоника плит Африки создает гигантские трещины, разделяя континент на две части

Эти разломы вызывают много неприятностей по всей стране, так как пригородные и грузовые автомобили не могут безопасно путешествовать без значительных задержек. В других районах условия еще более страшны для местных жителей, так как семьи вынуждены покидать свои дома из-за страха, что раскол будет расти, разрушая все на своем пути.Некоторые ученые полагают, что это все вызвано тектоническим расколом, глубоко под землей, поэтому любые меры, которые вводятся в действие, будут лишь в ближайшем будущем предоставлять краткосрочные решения проблемы.Африка когда-то находилась на одной тектонической плите, но она разделилась на две части - сомалийскую и нубийскую тектонические плиты, которые медленно отрываются друг от друга, создавая эти трещины. В конце концов, они будут полностью разделяться, и Африки, как мы ее знаем сегодня, больше не будет, так как Восточная Африка отделится от остальной части континента.Однако это еще не все. Существует также третья тектоническая плита, арабская, которая также тянется вдоль части этого участка, а это означает, что земля в Кении подвергается тектоническим силам, которые движутся в трех отдельных направлениях. Неудивительно, что земля разрушается и растрескивается под этим давлением.Хорошая новость заключается в том, что тектонические плиты точно не двигаются быстро. Сомалийские и нубийские плиты раскололись примерно 25 миллионов лет назад, и процесс их разделения продолжается с тех пор. Очень маловероятно, что этот раскол будет завершен в ближайшее время.Стоит также отметить, что некоторые ученые предполагают, что естественный процесс тектонического раскола недавно усугубился из-за увеличения количества осадков в этом районе, разрушающих почву и обеспечивая меньшую защиту от землетрясений.Не обязательно легко связывать этот ливень с антропогенным изменением климата, но этот новый отчет представляет собой еще одну странную аномалию погоды в то время, когда необычные или иррациональные штормы становятся все более распространенными.Какая бы ни была причина, но так или иначе, через 10 миллионов лет или около того, Африка будет разбита на куски и ее существование как единого континента прекратится.