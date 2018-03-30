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Автор посмертного грима Людмилы Гурченко опубликовал несколько неизвестных фото актрисы

Автор посмертного грима легендарной актрисы театра и кино Людмилы Гурченко Аслан Ахмадов выполнил обещание, данное артистке, опубликовав целую серию ее неизвестных снимков. Книгу под названием «Моя Люся» презентуют уже на следующей неделе.

Автор посмертного грима Людмилы Гурченко опубликовал несколько неизвестных фото актрисы


Фотохудожник и стилист Аслан Ахмадов близко общался с Людмилой Марковной Гурченко. Известная актриса делилась с ним самым сокровенным, терзающим ее творческую душу, а также размышлениями о жизни, воспоминаниями. О самом Аслане актриса всегда отзывалась очень лестно и даже признавалась, что влюблена в него.

Автор посмертного грима Людмилы Гурченко опубликовал несколько неизвестных фото актрисы


В своем микроблоге стилист обнародовал часть книги «Моя Люся» с серией фотографий актрисы, которые до сих пор не были опубликованы. Фотограф трогательно отзывается об усопшей Людмиле Гурченко, называя ее «настоящим другом».

Автор посмертного грима Людмилы Гурченко опубликовал несколько неизвестных фото актрисы


«Моя Люся» будет презентована на грядущей неделе. В ней сосредоточена серия неповторимых снимков актрисы. Читатель сможет вновь проникнуться характером и талантом легендарной артистки.

Стоит отметить, что Аслан Ахмадов также выполнил одно из последних пожеланий Людмилы Марковны. Стилист нанес актрисе посмертный грим, чтобы она запомнилась красивой, потому как боялась казаться «старой».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 02:00
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