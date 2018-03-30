Автор посмертного грима Людмилы Гурченко опубликовал несколько неизвестных фото актрисы

Фотохудожник и стилист Аслан Ахмадов близко общался с Людмилой Марковной Гурченко. Известная актриса делилась с ним самым сокровенным, терзающим ее творческую душу, а также размышлениями о жизни, воспоминаниями. О самом Аслане актриса всегда отзывалась очень лестно и даже признавалась, что влюблена в него.В своем микроблоге стилист обнародовал часть книги «Моя Люся» с серией фотографий актрисы, которые до сих пор не были опубликованы. Фотограф трогательно отзывается об усопшей Людмиле Гурченко, называя ее «настоящим другом».«Моя Люся» будет презентована на грядущей неделе. В ней сосредоточена серия неповторимых снимков актрисы. Читатель сможет вновь проникнуться характером и талантом легендарной артистки.Стоит отметить, что Аслан Ахмадов также выполнил одно из последних пожеланий Людмилы Марковны. Стилист нанес актрисе посмертный грим, чтобы она запомнилась красивой, потому как боялась казаться «старой».