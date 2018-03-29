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Алла Пугачева похудела до подросткового размера

В жизни Аллы Пугачевой происходит осуществление мечты многих женщин – она успешно худеет. Сейчас Примадонне смело можно покупать одежду подросткового размера.
Алла Пугачева похудела до подросткового размера


Алла Борисовна скрупулезно внимательна к своему рациону: за прошедшие несколько месяцев она стала худее на 20 кг. Не пройдет и месяца, как знаменитости исполнится 69 лет, однако Примадонна «на пенсию» не собирается. Ей нравятся ее жизнь, ее внешний вид, она без проблем публикует свои фото без макияжа. Как недавно призналась Алла, несколько лет назад она хотела сделать круговую подтяжку лица. Но медики в виду существующих рисков по здоровью оперировать ее не стали.

Сейчас Пугачева вместо балахонов одевается по молодежной моде: мини-юбки, брюки-дудочки, шортики. По словам ее стилиста Алишера, у нее очень красивые ноги, без целлюлита. И смысла их прятать просто нет.

К слову, Алла Борисовна взялась за себя со всех сторон – ко всему прочему она еще и бросила курить. По ее же признанию, она хочет выглядеть рядом со своими подрастающими Гарри и Лизой мамой, а не бабушкой.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:05
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