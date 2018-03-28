Аллу Пугачеву отказывались оперировать пластические хирурги

Некоторое время назад Алла Пугачева обращалась в клинику пластической хирургии, желая сделать коррекцию овала лица. Но тогда врачи отказались делать примадонне операцию, ссылаясь на неважное состояние сердечно-сосудистой системы. Кроме этого Алла Борисовна страдала сахарным диабетом, что ещё более осложняло ситуацию и исключало возможность делать пластическую операцию.Сама Алла Пугачева говорит, что ей придётся стареть красиво без пластических операций. Для того чтобы хорошо выглядеть, сейчас она значительно похудела и отказалась от курения - вредной привычки, которая преследовала её всю жизнь.В середине апреля Пугачевой исполнится 69 лет. Недавно в Instagram она призналась, что в последнее время стала стремительно стареть, ей тяжело дышать и ходить. Но необходимость вырастить маленьких Лизу и Гарри заставляет её хорошо выглядеть, следить за здоровьем, плавать и совершать прогулки на свежем воздухе. За последние пару лет Алла Борисовна сбросила вес и стала носить одежду на несколько размеров меньше, чем в прошлые годы.