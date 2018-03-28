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Аллу Пугачеву отказывались оперировать пластические хирурги

Из-за проблем с сердцем Алле Пугачевой пластические хирурги отказывали делать операцию по корректировке овала лица.

Аллу Пугачеву отказывались оперировать пластические хирурги


Некоторое время назад Алла Пугачева обращалась в клинику пластической хирургии, желая сделать коррекцию овала лица. Но тогда врачи отказались делать примадонне операцию, ссылаясь на неважное состояние сердечно-сосудистой системы. Кроме этого Алла Борисовна страдала сахарным диабетом, что ещё более осложняло ситуацию и исключало возможность делать пластическую операцию.

Аллу Пугачеву отказывались оперировать пластические хирурги


Сама Алла Пугачева говорит, что ей придётся стареть красиво без пластических операций. Для того чтобы хорошо выглядеть, сейчас она значительно похудела и отказалась от курения - вредной привычки, которая преследовала её всю жизнь.

Аллу Пугачеву отказывались оперировать пластические хирурги


В середине апреля Пугачевой исполнится 69 лет. Недавно в Instagram она призналась, что в последнее время стала стремительно стареть, ей тяжело дышать и ходить. Но необходимость вырастить маленьких Лизу и Гарри заставляет её хорошо выглядеть, следить за здоровьем, плавать и совершать прогулки на свежем воздухе. За последние пару лет Алла Борисовна сбросила вес и стала носить одежду на несколько размеров меньше, чем в прошлые годы.
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Добавил: Инна Сегодня, 22:00
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