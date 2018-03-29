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В Ленинградском зоопарке родился малыш в семье белоруких гиббонов

В зоопарке Санкт-Петербурга зафиксировали новое пополнение. Как стало известно, родился малыш гиббон. Он не разлучен с мамой Габиной.

В Ленинградском зоопарке родился малыш в семье белоруких гиббонов


23 марта в Ленинградском зоопарке у пары гиббонов Габины и Персея родился третий малыш. В семье обезьян это уже 3 потомство. Информация передаётся представителями пресс-службы Комитета по культуре СПб. Имеется информация, что новорожденный детеныш гиббонов несколько месяцев проводит непосредственно в тесном контакте со своей мамой. Вследствие этого в данный период времени его увидеть не всегда возможно. На сегодняшний день пол малыша гиббонов определить пока довольно сложно. Дело в том, что Габина своего малыша прячет от посетителей и сотрудников.

Представителями Комитета отмечается, что на территории Ленинградского зоопарка имеется традиция, белоруких гиббонов называть греческими именами. Вследствие этого, когда будет определён пол малыша, объявят конкурс на имя маленького гиббона.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:35
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