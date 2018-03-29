Армен Гаспарян поддержал дело против пранкера, заявившего о «сотнях погибших» в Кемерово
СК РФ возбудил уголовное дело по отношению пранкера из Украины, распространявшего ложную информацию про количество жертв вследствие пожара в Кемерово.
В свою очередь ведомство добивается объявления его в розыск и заочного ареста пранкера. «Поитэкспертом» передаётся, что данные лживые сведения распространял Никита Кувиков под сетевым именем Евгений Вольнов. Он обзванивал кемеровские морги, предлагая принять ещё несколько сотен трупов. Радиоведущий Армен Гаспарян назвал меру СК России правильной. По его мнению Вольнов это делал последовательно, цинично, не думая какое горе на самом деле произошло в Кемерово. Никита Кувиков не планирует извиниться перед жителями Кемерово, вследствие того, что у такого рода людей по определению нет чести.
Армен Гаспарян хочет, чтобы возбудили уголовные дела также по отношению к прочим блогерам, которые писали про «300 погибших», а также сокрытии реальных цифр. Также это касается профессиональных журналистов.
В свою очередь ведомство добивается объявления его в розыск и заочного ареста пранкера. «Поитэкспертом» передаётся, что данные лживые сведения распространял Никита Кувиков под сетевым именем Евгений Вольнов. Он обзванивал кемеровские морги, предлагая принять ещё несколько сотен трупов. Радиоведущий Армен Гаспарян назвал меру СК России правильной. По его мнению Вольнов это делал последовательно, цинично, не думая какое горе на самом деле произошло в Кемерово. Никита Кувиков не планирует извиниться перед жителями Кемерово, вследствие того, что у такого рода людей по определению нет чести.
Армен Гаспарян хочет, чтобы возбудили уголовные дела также по отношению к прочим блогерам, которые писали про «300 погибших», а также сокрытии реальных цифр. Также это касается профессиональных журналистов.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:07