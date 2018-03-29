Потерявший всю семью в "Зимней вишне" рассказал, кто и зачем закрыл двери кинотеатра

Игорь Востриков добился от властей просмотра видео с камер наблюдения. Мужчина, который потерял в пожаре троих детей, жену и сестру, рассказал, что на кадрах чётко видно, что двери кинотеатра закрыл один из посетителей. Вероятно, он думал, что дети будут в большей безопасности оставаясь в кинотеатре. Ожидая спасателей, мужчина не только заблокировал двери, но и заткнул все щели одеждой.Дети, оставшись в кинотеатре без поддержки взрослых, растерялись, поэтому сразу не могли правильно оценить ситуацию. Они поспешили к выходу только тогда, когда в помещение стал врываться густой дым. Один из посетителей взял ответственность на себя, и принял решение закрыть детей в зале кинотеатра. Сам он, по словам очевидцев, смог выйти из задымлённого здания ТЦ "Зимняя вишня".