Учёные: Люди не хотят знать о производстве понравившихся им товаров

Для того, чтобы узнать, насколько серьёзно человек относится к производству понравившегося ему товару, учёные провели эксперимент. Число участников составило 147 человек. Им предлагалось разделить фирменные вещи по четырём категориям - по цене, способу стирки, стилю. А четвёртый пункт мог быть по выбору участников, в том числе и по способу производству. Как и предполагали учёные, никто этой области даже не касался, главным для респондентов было оценить стиль и качество.Даже если понравившийся им товар и был опасен для окружающей среды, то участники предпочитали об этом просто не знать. Сознательно, как правило, люди не приобретают этично "грязные" вещи, однако на этот пункт практически никто не обращает внимание.