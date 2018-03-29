США уменьшит объемы взносов в миротворческие программы ООН

Таким образом, постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли заявила, что больше государство не будет обеспечивать более 25% финансирования миротворческих миссий. Также она добавила, что несмотря на сокращение бюджета, американские власти не станут уменьшать денежные вливания в ущерб ООН.Стоит отметить, что США до этого момента обеспечивали 28,5% миротворческого бюджета организации. Именно поэтому государство являлось одним из самых крупных спонсоров 15 кампаний. В этом году американцы выделили СБ ООН 7,3 млрд. долларов.