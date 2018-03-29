Саша Черно поглощает шоколадки и не думает худеть

Несмотря на регулярные заверения Саши, что обязательно избавится от избыточных килограммов, «воз и ныне там».Вместо того, чтобы сесть на диету Черно объедается шоколадом и ждет, что калории сами по себе испарятся.Возлюбленный толстушки Иосиф Оганесян надеется, что Саша возьмет себя в руки и ради их любви будет не только менять прически и макияж, но и обратит внимание на неприятно тучную фигуру.Недавно Йося заявил, что на Черно даже колготки рвутся и после очередного выяснения отношений, Саша пообещала парню похудеть, но с понедельника, а до того времени Черно намерена не ограничивать себя в сладостях.