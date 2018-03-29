В Китае появился смартфон Vivo X21 UD

Vivo X21 UD оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 660 с восемью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а вот объем памяти на ПЗУ будет зависеть от выбранной версии. На рынке предлагаются варианты с объемом 64 и 128 Гб. Можно также выделить наличие модулей 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS и батареи на 3200 мАч.Дисплей устройства обладает диагональю в 6,28 дюйма, при этом разрешение картинки составляет 2280 х 1080 пикселей. Основная камера сдвоенная и оснащена двумя датчиками с разрешениями 12 и 5 Мп. Фронтальный модуль работает на основе 5-мегапиксельного сенсора.В качестве операционной системы представлена платформа Funtouch OS 4.0, которая выполнена на основе Android 8.1 Oreo.