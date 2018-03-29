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В Китае появился смартфон Vivo X21 UD

Компания Vivo начала продажи своего нового смартфона Vivo X21 UD, который уже предлагается на рынке Китая за 509 долларов. Новинка доступна в двух модификациях.

В Китае появился смартфон Vivo X21 UD


Vivo X21 UD оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 660 с восемью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а вот объем памяти на ПЗУ будет зависеть от выбранной версии. На рынке предлагаются варианты с объемом 64 и 128 Гб. Можно также выделить наличие модулей 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS и батареи на 3200 мАч.

Дисплей устройства обладает диагональю в 6,28 дюйма, при этом разрешение картинки составляет 2280 х 1080 пикселей. Основная камера сдвоенная и оснащена двумя датчиками с разрешениями 12 и 5 Мп. Фронтальный модуль работает на основе 5-мегапиксельного сенсора.

В качестве операционной системы представлена платформа Funtouch OS 4.0, которая выполнена на основе Android 8.1 Oreo.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:50
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