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Астронавты NASA ответили на самые популярные вопросы

Астронавты американского агентства NASA ответить на самые популярные вопросы, которые задают пользователи поисковой системы Google. Было рассказано о космосе в целом, о Марсе, спутниках и даже о том, как стать астронавтом.

Астронавты NASA ответили на самые популярные вопросы


В первую очередь астронавты рассказали о том, что космическое пространство является вакуумом и там не могут летать птицы, а человек в таких условиях стареет медленнее. Также было отмечено, что температура в этом вакууме находится на отметке -273 градуса по Цельсию.

Касательно МКС было сказано, что она движется со скоростью 280 тысяч км/час. Планета Земля является объектом исследования для 1700 спутников, а МКС делает полный оборот вокруг нее за полтора часа.



По поводу вопроса о существовании живых организмов на Марсе, астронавты NASA ничего точного не ответили, но было отмечено, что когда они туда доберутся, то обязательно постараются это узнать.

Астронавтом может стать только тот, кто много работает над собой. Интересно, что заработная плата за год у специалистов агентства составляет 65 – 100 тысяч долларов в год.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10
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