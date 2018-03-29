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Эксперты: Скорость таяния Западного Гренландского ледникового щита все больше увеличивается

Согласно исследованию, возглавляемому Дартмутским колледжем, в течение последних двадцати лет ледниковый щит в Западной Гренландии растаял значительно больше, чем за любой другой период. Научная работа, появившаяся в журнале Geophysical Research Letters, показала, что с начала 1990-х годов скорость таяния льда на западе Гренландии достигла самого высокого уровня за последние 450 лет.
Эксперты: Скорость таяния Западного Гренландского ледникового щита все больше увеличивается


Исследователи полагают, что изменение климата, связанное с выбросами парниковых газов, является вероятной причиной ускоренного потепления.

«Мы наблюдаем, что процесс таяния льда в Западной Гренландии действительно начал ускоряться около двадцати лет назад, – сказал Эрих Остерберг, доцент наук о Земле из Дартмута и ведущий ученый проекта. – Наше исследование показывает, что быстрый подъем показателей на западе Гренландии – это сочетание конкретных погодных условий и дополнительной долгосрочной тенденции потепления в течение прошлого столетия».

Согласно исследованиям, приведенным учеными, таяние льда в Гренландии является одним из наиболее значительных факторов глобального подъема уровня моря.

Известно, что изменения в таянии Гренландского льда, происходящие из года в год с 1979, тесно связаны с температурой Атлантического океана и использованием блокирующих систем, которые летают летом над Гренландией. Ученые считают, что причиной повышения скорости таяния также является подъем коэффициента потепления летом на 2,2 градуса по Фаренгейту, что удвоило показатели за двадцатилетний период с 1995 по 2015 год относительно предыдущих времен, когда актуальны были те же условия.

«Снижение температуры северного Атлантического океана и уменьшение активности летних блокирующих систем могут замедлить процесс таяния льдов в Гренландии на период нескольких лет или даже десятилетий, но это не поможет в долгосрочной перспективе, – сказал специалист Эрих Остерберг. – За несколько десятилетий таяние данного защитного щита наверняка увеличится и повысит уровень моря».
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 02:01
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