В Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей
Как заявил представитель пресс-службы ГУМВД по Московскому региону, на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием шести автомобилей. В результате масштабной аварии пострадал 1 человек.
Согласно официальным данным, дорожное происшествие произошло на 51 километре Дмитровского шоссе в Подмосковье. В результате аварии, в которой оказалось шесть автомобилей, получил травмы один человек. Он был немедленно госпитализирован.
На месте ДТП работала следственная группа, дабы установить причины столь масштабного столкновения. Официальные выводы будут сообщены позже.
Согласно официальным данным, дорожное происшествие произошло на 51 километре Дмитровского шоссе в Подмосковье. В результате аварии, в которой оказалось шесть автомобилей, получил травмы один человек. Он был немедленно госпитализирован.
На месте ДТП работала следственная группа, дабы установить причины столь масштабного столкновения. Официальные выводы будут сообщены позже.
Происшествия
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:20