В Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей

Согласно официальным данным, дорожное происшествие произошло на 51 километре Дмитровского шоссе в Подмосковье. В результате аварии, в которой оказалось шесть автомобилей, получил травмы один человек. Он был немедленно госпитализирован.На месте ДТП работала следственная группа, дабы установить причины столь масштабного столкновения. Официальные выводы будут сообщены позже.