Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "с нетерпением" ждет с ним встречи

В частности, Дональд Трамп опубликовал в Twitter сообщение о встрече главы КНР Си Цзиньпина с Ким Чен Ыном, и похоже, встреча удалась, так как лидер КНР остался доволен результатами переговоров.Визит Ким Чен Ына в Китай стал первым после его восхождения на пост главы КНДР. По словам Си Цзиньпина, встреча прошла очень продуктивно, и глава КНДР даже согласился сократить арсенал ядерного оружия. По словам Дональда Трампа, это большая победа, так как никто не верил в подобное.Политологи же расценивают визит лидера КНДР в Китай как своеобразную репетицию к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.