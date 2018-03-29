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Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "с нетерпением" ждет с ним встречи

Согласно официальному заявлению главы Белого дома Дональда Трампа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын позитивно рассматривает возможность личной встречи. Исходя из заявления Трампа, ожидается, что встреча лидеров КНДР и США все-таки состоится.

Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "с нетерпением" ждет с ним встречи


В частности, Дональд Трамп опубликовал в Twitter сообщение о встрече главы КНР Си Цзиньпина с Ким Чен Ыном, и похоже, встреча удалась, так как лидер КНР остался доволен результатами переговоров.

Визит Ким Чен Ына в Китай стал первым после его восхождения на пост главы КНДР. По словам Си Цзиньпина, встреча прошла очень продуктивно, и глава КНДР даже согласился сократить арсенал ядерного оружия. По словам Дональда Трампа, это большая победа, так как никто не верил в подобное.

Политологи же расценивают визит лидера КНДР в Китай как своеобразную репетицию к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.
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Политика
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 00:00
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