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Черепашьи панцыри помогают ученым декодировать связь между современными и ископаемыми видами

Новое исследование, проведенное исследователем Флориды естественной истории Наташей Витек, показывает, как ученые могут использовать физические свойства животных, также известные как морфология, для установления связей между современным видом и его окаменевшими родственниками, даже если они выглядят по-разному.

Черепашьи панцыри помогают ученым декодировать связь между современными и ископаемыми видами


«Мы не можем волшебным образом создавать больше окаменелостей. Многие мои коллеги пытаются понять, что мы можем сделать с тем, что у нас есть, чтобы найти диверсификации в разнообразии видов, которых у нас больше нет», - сказала Витек, кандидат в докторантуру по палеонтологии позвоночных.

Ученые часто используют цвет, половые различия, мягкие ткани, признаки возраста и ДНК, чтобы анализировать вариации у современных видов. Но они могут отсутствовать в ископаемых образцах.

Витек использовала восточных боксерских черепах, Terrapene carolina - вид, который приходит во всех видах форм, размеров и цветов, - чтобы установить связь между богатыми вариациями современных образцов и их ископаемых родственников еще в плейстоцене, примерно с 2,6 миллиона до около 11 700 лет назад.

Современные восточные боксерские черепахи показывают головокружительное количество вариаций. Коробчатая черепаха в Оклахоме может быть соломенной, в то время как тот же вид во Флориде темный с желтыми узорами солнечных лучей. Взрослые боксерские черепахи также имеют широкий диапазон размеров без прямой связи между размером и возрастом. Маленькая черепаха в одном месте может быть того же размера или старше, чем большая черепаха одного и того же вида в другом месте, даже на небольшом расстоянии.

Аргумент о том, что современные вариации в восточных коробчатых черепах отражают изменения в ископаемых образцах одного и того же вида, имеет некоторые достоинства.

«Это не то что мы попали в летопись окаменелостей, и существует жесткая граница между тем, что вымерло и что еще существует сегодня. Точно так же, как мы ожидаем от эволюции, есть градиент вариации, который переносится на современных черепах с коробками. Наличие некоторых раковин, которые не такие разные, успокаивает в том смысле, что, да, некоторые виды действительно возвращаются из прошлого», - сказала она.

Витек надеется, что ее исследование привлечет больше исследователей к более глубокому изучению костных структур внутри видов в качестве средства обнаружения изменений в окаменелостях.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:00
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