Подписчики испуганы чересчур коротким носом Наоми Кэмпбелл

На фотографии Наоми предстала без макияжа, за что была похвалена фолловерами, которые всегда приветствуют смелость знаменитостей. Однако многие заметили сильные изменение в области носа, в связи с чем принялись писать, что модель прибегла к фотошопу, а это уже не слишком хорошо. При этом коллеги Кэмпбелл - Йоланда Хадид и Ким Кардашьян поспешили заступиться за неё и восхитились новым снимком.Кэмпбелл считается официальной моделью с пятнадцати лет. Причём британка оказалась первой девушкой с тёмным цветом кожи, угодившей на обложки английского и французского журналов Vogue и издания Time. Невзирая на то, что Наоми названа одной из наиболее привлекательных представительниц слабого пола в мире, сама модель не устаёт признаваться в интервью, что долгое время никак не могла поверить в себя, и до сих пор не полностью осознаёт, сколь знаменитой является. Она также говорит, что ей невероятно сложно быть среди толпы людей, так как скромность у неё в крови.