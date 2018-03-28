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Российские специалисты смогут предсказывать смерть человека

Российские эксперты МФТИ создали разработку способную предсказать смерть человека.

Российские специалисты смогут предсказывать смерть человека


Экспертами Московского физико-технического института была разработана программа, с помощью которой стало возможно выявить риск развития заболевания и узнать биологический возраст пациента, сообщили источники. Данная программа работает на базе искусственного разума в фитнес-трекере. Происходит это с помощью анализа работы органов человека. По словам разработчиков, им удалось создать более удобный инструмент мониторинга, благодаря которому стало возможно оценить состояние здоровья пациента и следить за любыми изменениями. Для осуществления разработки ученым понадобилось 3 года диагностики необходимых сведений.

Также сообщается, что специалисты подумывают о создании мобильного приложения с такими функциями.
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Технологии / Наука
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 20:10
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