Российские специалисты смогут предсказывать смерть человека

Экспертами Московского физико-технического института была разработана программа, с помощью которой стало возможно выявить риск развития заболевания и узнать биологический возраст пациента, сообщили источники. Данная программа работает на базе искусственного разума в фитнес-трекере. Происходит это с помощью анализа работы органов человека. По словам разработчиков, им удалось создать более удобный инструмент мониторинга, благодаря которому стало возможно оценить состояние здоровья пациента и следить за любыми изменениями. Для осуществления разработки ученым понадобилось 3 года диагностики необходимых сведений.Также сообщается, что специалисты подумывают о создании мобильного приложения с такими функциями.