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Поцелуй Брэда Питта и Дженнифер Энистон на самом деле фотошоп

В Сети появилась информация о том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон стали парой, об этом даже свидетельствует якобы их поцелуй. Однако как удалось выяснить журналистам, это все лишь мечта поклонников.

Поцелуй Брэда Питта и Дженнифер Энистон на самом деле фотошоп


Свежий зарубежный журнал Star, который рассказывает о жизни голливудских звёзд, не так давно поведал о том, что образовалась новоиспечённая пара - Брэд Питт и Дженнифер Энистон. На обложке журнала можно увидеть, что звезда стоит в белом платье, также "заснят" их тайный поцелуй. Кроме того, информация гласит о том, что звёздная парочка якобы тайно обвенчалась в одном из городов Франции. А сводником оказался давний друг Джордж Клуни, который побудил Питта позвонить Дженнифер после расставания с её возлюбленным. Поклонники обрадовались такому повороту дел. Однако пришлось и разочароваться, поскольку информация об их отношениях не нашла подтверждения.

На обложке журнала Star действительно запечатлён поцелуй, но Дженнифер Энистон с Джейсоном Бейтманом, а Брэд Питт с Анджелиной Джоли. Фотошоперы "объединили" снимки из "Больше, чем друг" и фотографией восьмилетней давности. Кроме того, свадебное платье актрисы вырезали из фильма "Марли и я". Так что поцелуй оказался ненастоящим.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ukis Сегодня, 09:50
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