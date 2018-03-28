Toyota продемонстрировала на видео новый RAV4

Новый внедорожник Toyota RAV4 получит полностью переработанные технические характеристики. Автомобиль разработан на ультрасовременной платформе TNGA. Согласно предварительной информации, в моторную гамму внедорожника войдут турбированные силовые агрегаты и переработанный гибридный двигатель, который можно будет заряжать от бытовой электросети. Скорее всего система переднего привода не изменится, а в качестве трансмиссии будет предложен новый вариатор CVT с повышенным ресурсом.В оснащение Toyota RAV4 2019 года наряду со стандартными опциями входит система предотвращения столкновений, а в «топовых» модификациях появится система полуавтономного управления и адаптивный круиз-контороль. Новый внедорожник будет представлен 28 марта.