Toyota продемонстрировала на видео новый RAV4
Компания Toyota выложила в сеть видеоролик с изображением внедорожника RAV4. После этого не осталось сомнений, что это концептуальная модель Toyota FT-AC, которая была продемонстрирована в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Новый внедорожник Toyota RAV4 получит полностью переработанные технические характеристики. Автомобиль разработан на ультрасовременной платформе TNGA. Согласно предварительной информации, в моторную гамму внедорожника войдут турбированные силовые агрегаты и переработанный гибридный двигатель, который можно будет заряжать от бытовой электросети. Скорее всего система переднего привода не изменится, а в качестве трансмиссии будет предложен новый вариатор CVT с повышенным ресурсом.
В оснащение Toyota RAV4 2019 года наряду со стандартными опциями входит система предотвращения столкновений, а в «топовых» модификациях появится система полуавтономного управления и адаптивный круиз-контороль. Новый внедорожник будет представлен 28 марта.
Новый внедорожник Toyota RAV4 получит полностью переработанные технические характеристики. Автомобиль разработан на ультрасовременной платформе TNGA. Согласно предварительной информации, в моторную гамму внедорожника войдут турбированные силовые агрегаты и переработанный гибридный двигатель, который можно будет заряжать от бытовой электросети. Скорее всего система переднего привода не изменится, а в качестве трансмиссии будет предложен новый вариатор CVT с повышенным ресурсом.
В оснащение Toyota RAV4 2019 года наряду со стандартными опциями входит система предотвращения столкновений, а в «топовых» модификациях появится система полуавтономного управления и адаптивный круиз-контороль. Новый внедорожник будет представлен 28 марта.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:40