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В честь дня рождения AliExpress смартфоны BV9000 и BV9000 Pro предложат по заниженной цене

В рамках праздника, который запланирован по случаю дня рождения торговой платформы AliExpress, компания Blackview решил провести акцию и предложить свои защищенные смартфоны BV9000 и BV9000 Pro по заниженной цене. Она начнется завтра и продлится до 30 марта включительно.

В честь дня рождения AliExpress смартфоны BV9000 и BV9000 Pro предложат по заниженной цене


Аппараты устроены на основе процессора Helio P25. В качестве дисплея представлена 5,7-дюймовая матрица. Между девайсами есть небольшое отличие – это объем памяти. Таким образом, BV9000 предложит пользователю 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а BV9000 Pro будет располагать ОЗУ и ПЗУ в 6 и 128 Гб соответственно. Электричеством микросхемы питаются от аккумулятора, емкость которого составляет 4180 мАч.

Стоит выделить защитный корпус, который позволяет смартфонам Blackview оставаться прочными и защищенными от попадания внутрь воды, при этом под водой пользователь сможет работать с устройством в течение получаса.

Что касается стоимости, то вместо предложенных ранее на ценнике 330 долларов было установлено показатель в 280 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:40
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