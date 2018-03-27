В честь дня рождения AliExpress смартфоны BV9000 и BV9000 Pro предложат по заниженной цене
В рамках праздника, который запланирован по случаю дня рождения торговой платформы AliExpress, компания Blackview решил провести акцию и предложить свои защищенные смартфоны BV9000 и BV9000 Pro по заниженной цене. Она начнется завтра и продлится до 30 марта включительно.
Аппараты устроены на основе процессора Helio P25. В качестве дисплея представлена 5,7-дюймовая матрица. Между девайсами есть небольшое отличие – это объем памяти. Таким образом, BV9000 предложит пользователю 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а BV9000 Pro будет располагать ОЗУ и ПЗУ в 6 и 128 Гб соответственно. Электричеством микросхемы питаются от аккумулятора, емкость которого составляет 4180 мАч.
Стоит выделить защитный корпус, который позволяет смартфонам Blackview оставаться прочными и защищенными от попадания внутрь воды, при этом под водой пользователь сможет работать с устройством в течение получаса.
Что касается стоимости, то вместо предложенных ранее на ценнике 330 долларов было установлено показатель в 280 долларов.
Аппараты устроены на основе процессора Helio P25. В качестве дисплея представлена 5,7-дюймовая матрица. Между девайсами есть небольшое отличие – это объем памяти. Таким образом, BV9000 предложит пользователю 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а BV9000 Pro будет располагать ОЗУ и ПЗУ в 6 и 128 Гб соответственно. Электричеством микросхемы питаются от аккумулятора, емкость которого составляет 4180 мАч.
Стоит выделить защитный корпус, который позволяет смартфонам Blackview оставаться прочными и защищенными от попадания внутрь воды, при этом под водой пользователь сможет работать с устройством в течение получаса.
Что касается стоимости, то вместо предложенных ранее на ценнике 330 долларов было установлено показатель в 280 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:40