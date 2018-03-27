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Группу белых НЛО заметили пролетающей над Лос-Анджелесом

Группу белых НЛО заметили в штате Калифорния посреди ясного дня. Флот пролетающих над Лос-Анджелесом неопознанных объектов удалось запечатлеть на камеру одному из очевидцев. Видеоролик сразу же был размещен в Сеть и быстро набрал популярность среди специалистов в области изучения внеземных цивилизаций.

Группу белых НЛО заметили пролетающей над Лос-Анджелесом


Группу странных летающих объектов заметил уфолог Луис Родригес во время путешествия по долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. В тот момент, когда ученый заметил странные пятна в небе, он решил запечатлеть данное явление на камеру. На видео можно рассмотреть яркие огни, блуждающие в небе на близком расстоянии от Земли. Присмотревшись, Луис Родригес тут же исключил присутствие вертолетов и самолетов.



Видеоматериал появился на YouTube-канале Truths Stranger. Под видео очевидец указал, что видел четыре неопознанных объекта, следующих друг за другом в алмазной формации. Они летели с невероятной скоростью, отличающейся от любого известного летающего объекта.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:00
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