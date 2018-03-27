Группу белых НЛО заметили пролетающей над Лос-Анджелесом

Группу странных летающих объектов заметил уфолог Луис Родригес во время путешествия по долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. В тот момент, когда ученый заметил странные пятна в небе, он решил запечатлеть данное явление на камеру. На видео можно рассмотреть яркие огни, блуждающие в небе на близком расстоянии от Земли. Присмотревшись, Луис Родригес тут же исключил присутствие вертолетов и самолетов.Видеоматериал появился на YouTube-канале Truths Stranger. Под видео очевидец указал, что видел четыре неопознанных объекта, следующих друг за другом в алмазной формации. Они летели с невероятной скоростью, отличающейся от любого известного летающего объекта.