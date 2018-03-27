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Саша Шева призналась, что до сих пор любит Арая Чобаняна

По словам участницы «Дома-2» Саши Шевы, ее отношения с Андреем Денисовым не увенчались успехом, так как она до сих пор испытывает чувства к Араю Чобаняну.

Репутация девушки давным-давно оставляет желать лучшего, вед славится Саша похотливостью и легкодоступностью. Тем не менее, сама брюнетка заверяет, что всегда действует искренне. Так, например, несколько месяцев назад Шева строила отношения с участником Араем Чобаняном, которому недавно пришлось покинуть «Дом-2».

Саша Шева призналась, что до сих пор любит Арая Чобаняна

Сама же Александра не покинула проект вслед за бойфрендом, так как ей негде было жить, а Арай Чобанян должен был найти и снять квартиру, дабы потом забрать туда возлюбленную. Вот только мечтам молодых людей не суждено было сбыться.

Участницу телестройки в срочном порядке отправили на Остров любви, где она буквально сразу воспылала чувствами к Артему Сороке, а затем и к Андрею «Штриху». А теперь, когда отношения на Сешелах развалились, Шева вспомнила о своем возлюбленном Арае Чобаняне.

«Мне плевать, я хочу уйти. Мне надоело то, что все выкручивают! Я пытаюсь построить отношения, но у меня не получается забыть этого человека! А что я сделаю с собой и со своими чувствами? Что я сделаю? Я готова уйти! Мне плевать, куда я пойду, я устала уже», — в истерике заявила Шева.

По всей видимости, Арай не готов принять ветреную экс-избранницу. Кроме того, никто из участников Сашу так и не поддержал в стремлении уйти с телепроекта к бывшему парню, поскольку не видят искренности в ее словах и поступках.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:05
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