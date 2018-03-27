Найдена неизвестная рукопись врача Галена благодаря рентгену

Недавно американскими экспертами Национальной ускорительной лаборатории SLAC был найден ранее неизвестный медицинский трактат написанный врачом Галеном. Найти его удалось только благодаря рентгеновской томографии из-за нанесенного поверх текста, как сообщают источники. Изначально манускрипт находился в монастыре святой Екатерины на Синае. По всей видимости, монахи в целях экономии стерли верхний слой текста и записали тексты богослужения, предположили ученые. Данный манускрипт написан на сирийском языке, содержит около 200 страниц и несет информацию о смесях и свойствах простых лекарств.В нем содержится перечисление веществ растительного, животного и минерального происхождения. Рентгеновское проявление заняло около 10 часов. Эксперты заявили, после полной расшифровки трактата планируется публикация данного в сетях.