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На российский рынок вышел самый лучший телевизор от Sony

На российском рынке появился самый лучший телевизор от Sony по мнению экспертов.

На российский рынок вышел самый лучший телевизор от Sony


Наконец на российских рынках появилась новинка, которая покорила сердца многих, а именно телевизор KD-75XF9005. По мнению экспертов, он является лучшим, но и дорогим на данный момент. Стоит заметить, что данное ТВ имеет новейшую многофункциональность, позволяя сделать изображение во множество раз лучше. По диагонали модель имеет 75 дюймов, также обладает ЖК-матрицей с разрешением 4К и поддерживает функции HDR и Super Bit Mapping, благодаря которой стало возможным загружать информацию о любом видео из базы данных для высочайшего качества изображения. Модель KD-75XF9005 работает под OC Android TV с магазином Google pay. Еще одна функция разработчиков это пульт с возможностью управления голосом.

Примерная стоимость новинки составляет 390 тысяч рублей.
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Технологии
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:00
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