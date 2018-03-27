На российский рынок вышел самый лучший телевизор от Sony

Наконец на российских рынках появилась новинка, которая покорила сердца многих, а именно телевизор KD-75XF9005. По мнению экспертов, он является лучшим, но и дорогим на данный момент. Стоит заметить, что данное ТВ имеет новейшую многофункциональность, позволяя сделать изображение во множество раз лучше. По диагонали модель имеет 75 дюймов, также обладает ЖК-матрицей с разрешением 4К и поддерживает функции HDR и Super Bit Mapping, благодаря которой стало возможным загружать информацию о любом видео из базы данных для высочайшего качества изображения. Модель KD-75XF9005 работает под OC Android TV с магазином Google pay. Еще одна функция разработчиков это пульт с возможностью управления голосом.Примерная стоимость новинки составляет 390 тысяч рублей.