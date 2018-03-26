Супруга преподавателя челябинского ЮУрГУ рассказала в сетях о его интимных отношениях со студенткой

Женщина отметила, что муж занимался сексом с молодой девушкой в их доме, после чего она показывала на своей странице фото, позируя перед камерой в ее одежде, на фоне детских вещей или с котом. Обманутая особа не смогла смириться с такой ситуацией и решила открыть людям правду о своем избраннике.Отношения пары начались, когда она ждала ребенка, но дальше все осталось без изменений. Супруга даже предложила подписчикам собрать деньги и купить вещи студентке, чтобы она перестала пользоваться ее аналогами. Скандальная ситуация заставила виновника истории удалить свою страницу из сетей, а руководство вуза пока отказывается давать комментарии по такому поводу.