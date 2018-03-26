Хейтеры считают, что нормальные люди не приходят на «Дом-2»

По словам хейтеров, проект уже покрыл себя слишком дурной славой, чтобы на него шли нормальные ребята. А если и попадаются такие, желающие блеснуть и понравиться зрителям, то долго они там не держатся, в скором времени покидая Поляну телестройки под любым предлогом.Телезрители просят организаторов «Дома-2» пересмотреть приоритеты набора новичков. Ведь пока эскортницы и альфонсы наводняют реалити-шоу – рейтинги и просмотры так и будут падать. В конечном итоге, уверены злопыхатели, телестройку ждет тотальный крах, вплоть до закрытия.