СМИ: Школьники перед смертью заплатили большие деньги за абонементы кемеровского ТЦ “Зимняя вишня”

На сайте магазина нет даже слов соболезнования кроме веселой афиши, приглашающих детей весело провести время на каникулах и посетить это место, где есть разные места для активного отдыха вместе с обедами и завтраками. Сотрудники органов выяснили, что пожар начался в парке “Круча”, после чего пламя охватило кинозал, где были ребята, приехавшие сюда из района.Каждый из них заплатил 900 руб за услуги ТЦ, но еще привел с собой маленьких родственников. Уже подтверждена информация о гибели 64 человек, а также тела 40 детей пока не обнаружены.