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СМИ: Школьники перед смертью заплатили большие деньги за абонементы кемеровского ТЦ “Зимняя вишня”

Журналистам удалось выяснить некоторые подробности, касающиеся занятий школьников в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня” перед смертью. Оказалось, что дети заплатили большие деньги за дневные абонементы.

На сайте магазина нет даже слов соболезнования кроме веселой афиши, приглашающих детей весело провести время на каникулах и посетить это место, где есть разные места для активного отдыха вместе с обедами и завтраками. Сотрудники органов выяснили, что пожар начался в парке “Круча”, после чего пламя охватило кинозал, где были ребята, приехавшие сюда из района.

СМИ: Школьники перед смертью заплатили большие деньги за абонементы кемеровского ТЦ “Зимняя вишня”


Каждый из них заплатил 900 руб за услуги ТЦ, но еще привел с собой маленьких родственников. Уже подтверждена информация о гибели 64 человек, а также тела 40 детей пока не обнаружены.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:18
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