Моника Беллуччи шокировала поклонников неухоженным видом волос

Она блистала среди гостей в изысканном черном наряде, дополнив его золотым жакетом и массивным колье на шее. Вот только подписчики сочли такой образ артистки немного мрачным, но больше всего были поражены ее распущенными волосами вместо прически. Многие люди отметили, что Моника Белуччи уже начинает сдавать свои позиции и становится похожей на обычную даму с лишним весом и нелепым платьем.Пользователи сетей тоже не могли понять, почему знаменитость решила пренебречь услугами стилистов, потому что сейчас она смотрелась ужасно. Раньше на снимках, сделанных в Париже, звезда поразила всех ярким платьем, сделавшим ее моложе, а также подчеркнувшим великолепные формы фигуры.