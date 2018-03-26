Фанатов Сергея Безрукова расстроили морщинки кумира

Безруков в своём посте поздравил всех коллег с днём работников культуры. Актёр добавил, что на улице солнце и весна, при этом классное настроение. Также артист сказал, что сегодня на РТР в 18.30 «Синяя птица», где он сидит в жюри. По словам подписчиков, они восхищаются невероятной и бесподобной игрой актёра в спектаклях. Поклонники называли Сергея позитивом и трудоголиком в одном флаконе.Фанаты пожелали кумиру отличного «сольника», прекрасного дня и улыбок. Некоторые подписчики сказали, что просто в восхищении от улыбки Безрукова. Правда нашлись и те, которые не узнал Сергея. Они считают, что сейчас он очень изменился, так как на его лице уже появились морщины. Особую благодарность артисту выражали фанаты за роль Есенина. Пост Безрукова за 19 часов собрал около 80 тысяч лайков и свыше 900 комментариев.