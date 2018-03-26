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Российский биолог Иосиф Бильский считает медведя возможным виновником гибели группы Дятлова

Во время беседы с журналистами российский биолог Иосиф Бильский отметил, что 17 лет охотился на перевале, где случилась трагедия, но никогда не сталкивался с мистическими явлениями. Он считает медведя возможными виновником гибели группы Дятлова.

Мужчина был знаком с группой спасателей, делавших свое заключение в поселке Суеват-Пауль. По словам Степана Курикова, туристы просто замерзли после того, как выбежали из палаток без одежды. Их могло испугать животное, нанесшее травмы своим жертвам, но оно тогда не стало проявлять агрессию из-за сытости.

Российский биолог Иосиф Бильский считает медведя возможным виновником гибели группы Дятлова


Также ученый отметил, что 9 членов группы вели себя спокойно и ушли в выбранном направлении, но не вернулись назад по своим следам. Сейчас расследование загадочного инцидента продолжается и уже есть много версий, относящихся к событиям 50-х годов.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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