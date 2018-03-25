Отчеты ООН отмечают стремительную потерю животного и растительного мира Земли

По словам Роберта Уотсона из Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемам (МПБЭУ), причиной уменьшения количества животных и растений является ряд антропогенных факторов, особенно рост населения, создающего загрязнение, обезлесение, чрезмерные воды и другие инвазивные побочные эффекты, которые ставят ранее здоровые виды под угрозу. Изменение климата будет по-прежнему увеличиваться.Исследование показало, что в Северной и Южной Америке уменьшение видов растений и животных к 2050 году упадет на 15%, и почти четверть всех видов будет находиться под угрозой исчезновения. Около четверти видов в Европе также находятся под угрозой, и почти половина всех видов растений и животных снизилась за последнее десятилетие.В Африке может исчезнуть половина своих видов животных и млекопитающих к 2100 году. Уже сейчас 20% всех видов находятся под угрозой исчезновения или недавно вымерли. Хотя в Азиатско-Тихоокеанском регионе существует опасная вероятность того, что к 2048 году у региона не будет никаких «эксплуатационных запасов рыбы», что угрожает любому, кто полагается главным образом на рыбу для производства продовольствия. Коралловые виды также будут упущены к тому времени.Имеющиеся данные, собранные ведущими мировыми экспертами, указывают на один вывод: люди должны действовать, чтобы остановить и обратить вспять неустойчивое использование природы - или рискнуть не только будущим. К счастью, доказательства также показывают, что ученые знают, как защитить и частично восстановить жизненно важные природные активы.Некоторые из этих изменений будут необратимыми, но, как всегда, некоторые могут быть исправлены, если человечество одумается в ближайшее время. Проблема в том, что люди всегда говорят, продолжая ничего не делать.