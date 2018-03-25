Турция испытала первые свои баллистические ракеты

Анкара провела успешно тестирование первых современных баллистических ракет, которые созданы на турецких фабриках. Данным проектом занимались квалифицированные сотрудники Научно-исследовательского института, а также Совета по современным научно-техническим исследованиям. Ими были представлены ракеты в рамках форума оборонной промышленности в Стамбуле. Данные испытания проводили на полигоне в Синопе.В последнем квартале текущего года запустят боеголовки для поражения передвигающихся целей. Ракета «Боздоган» способна поражать выбранные цели на довольно существенной дистанции. Между тем баллистическая ракета «Гёкдоган» является предметом малого, а также среднего радиуса действия. Ракеты закончат создавать в ближайшие 2 года.