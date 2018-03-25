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Турция испытала первые свои баллистические ракеты

Турецкими солдатами проведено испытание первых баллистических государственных ракет. Уже с 2020 года планируется начало массовой сборки боеголовок «Гёкдоган» и «Боздоган».

Турция испытала первые свои баллистические ракеты


Анкара провела успешно тестирование первых современных баллистических ракет, которые созданы на турецких фабриках. Данным проектом занимались квалифицированные сотрудники Научно-исследовательского института, а также Совета по современным научно-техническим исследованиям. Ими были представлены ракеты в рамках форума оборонной промышленности в Стамбуле. Данные испытания проводили на полигоне в Синопе.

В последнем квартале текущего года запустят боеголовки для поражения передвигающихся целей. Ракета «Боздоган» способна поражать выбранные цели на довольно существенной дистанции. Между тем баллистическая ракета «Гёкдоган» является предметом малого, а также среднего радиуса действия. Ракеты закончат создавать в ближайшие 2 года.
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В мире / Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:55
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