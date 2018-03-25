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Анастасия Волочкова выразила соболезнования семьям погибших в ТЦ в Кемерово

Известная балерина Анастасия Волочкова в Instagram выразила свои соболезнования семьям погибших во время сегодняшнего пожара в ТЦ в Кемерово детей. Артистка назвала случившееся огромной трагедией, от которой, к сожалению, никто не застрахован.

Анастасия Волочкова выразила соболезнования семьям погибших в ТЦ в Кемерово

В Сети активно обсуждаются последние новости о том, что сегодня в Кемерово загорелся один из ТЦ, в помещении которого находился также кинотеатр и детский центр. Спустя некоторое время после возгорания в СМИ стали появляться данные о смерти уже троих детей.

Пользователи Сети до сих пор следят за дальнейшими новостями о пострадавших, а свои соболезнования семьям погибших уже выразила Анастасия Волочкова. Балерина сообщила о трагедии в своём Instagram-профиле, подчеркнув, что никто не остался равнодушным к случившемуся.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:35
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