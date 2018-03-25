Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera доступен не только в Китае

Отмечается, что девайс предлагается сразу в нескольких расцветках и его цена начинается с отметки в 15 250 рублей. Стоит отметить, что стоимость устройства будет зависеть от выбранной версии.Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera получил 5,99-дюймовый дисплей IPS и процессор Snapdragon 636 с восемью ядрами. Также в аппаратной платформе присутствует ускоритель графики Adreno 609, модули ОЗУ на 4 Гб и ПЗУ на 64 Гб. За автономность смартфона отвечает аккумулятор с емкостью 4 тысяч мАч. Модуль основной камеры выполнен по сдвоенной технологии и предлагает датчики с разрешением 12 Мп, а фронтальная камера в этом плане лучше – 13 Мп.Данная версия девайса является международной, поэтому языковых проблем возникнуть не должно.