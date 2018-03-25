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Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera доступен не только в Китае

Стало известно, что на AliExpress появился в доступе смартфон Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera, который ранее можно было приобрести только на рынке Китая. Теперь же модификацию с 4/64 Гб памяти могут купить жители России или других стран.

Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera доступен не только в Китае


Отмечается, что девайс предлагается сразу в нескольких расцветках и его цена начинается с отметки в 15 250 рублей. Стоит отметить, что стоимость устройства будет зависеть от выбранной версии.

Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera получил 5,99-дюймовый дисплей IPS и процессор Snapdragon 636 с восемью ядрами. Также в аппаратной платформе присутствует ускоритель графики Adreno 609, модули ОЗУ на 4 Гб и ПЗУ на 64 Гб. За автономность смартфона отвечает аккумулятор с емкостью 4 тысяч мАч. Модуль основной камеры выполнен по сдвоенной технологии и предлагает датчики с разрешением 12 Мп, а фронтальная камера в этом плане лучше – 13 Мп.

Данная версия девайса является международной, поэтому языковых проблем возникнуть не должно.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:35
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