Учёные: люди с психическими проблемами склонны к зависимости от смартфонов

Специалисты установили, что у пациентов, имеющих проблемы с психикой, развивается чаще зависимость от смартфонов. С помощью смартфонов менее уравновешенные люди могут справиться со стрессом, тревожностью и прочими психическими проблемами. По словам специалистов, это происходит вследствие того, что люди способны испытывать проблемы в жизни: семейные проблемы, беспокойство, депрессию, стресс. Люди в данном случае спасение могут искать в чрезмерном использовании гаджетов.По популярности на первом месте у людей, имеющих психические проблемы, стоят социальные сети. Но они не несут пользы в виде так называемого социального взаимодействия. Чаще всего пользование такими приложениями ограничивается просмотром чужих комментариев, а также фото.