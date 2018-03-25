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Астробиологи назвали прибор для поиска внеземной жизни

Астробиологи назвали лучший прибор для поиска внеземной жизни, когда отыскать необычные комбинации инопланетной ДНК можно при помощи аппарата для секвенирования генома, о чем сообщается в статье журнала Astrobiology.

Астробиологи назвали прибор для поиска внеземной жизни


Инопланетные живые организмы могут не использовать в процессе самокопирования ДНК и РНК, поэтому требуются приборы с широким спектром действия для анализа органической информации. Ученые предлагают использовать технологию секвенирования генома, когда последовательность нуклеотидов перебирается в случайном порядке.

Образцы внеземных материалов будут связывать с различными молекулами, определяя активность нуклеотидов. Таким образом, отсеивая свободные молекулы, появится возможность уточнить состав биологического вида. Специалисты NASA уже готовят подобный аппарат для запуска в космос.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:05
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